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Прокурор попросил для предполагаемого шпиона Уилана 18 лет заключения

Прокурор попросил для предполагаемого шпиона Уилана 18 лет заключения
Пол Уилан
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение требует очень жесткое наказание для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"В ходе прений сторон в Мосгорсуде прокурор запросил очень жесткого наказания - 18 лет в колонии строгого режима", - сказал защитник. По его словам, приговор будет оглашен 15 июня в 11:00 по московскому времени.

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В свою очередь защита и сам Уилан настаивают на оправдательном приговоре и невиновности американца. По мнению Жеребенкова, суду было предоставлено достаточно доказательств невиновности американца.

"Гособвинением было допрошено четыре свидетеля, в основном это оперативные сотрудники спецслужбы, защита допросила 10-11 человек из числа знакомых Уилана, с которыми он общался в России. Все они заявили в суде, что Пол никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал", - сказал адвокат.

Он отметил, что среди множества представленных суду доказательств явно прослеживается, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

Ранее в мае Жеребенков сообщил "Интерфаксу", что гособвинение и защита завершили представление в российском суде доказательств по делу его клиента. Адвокат также отметил, что защита довольна тем, как прошел судебный процесс. "Суд был объективен в ходе судебного разбирательства. Нарушения прав Уилана на защиту не было допущено", - сказал Жеребенков.

Дело Уилана

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

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По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.

Пол Уилан Владимир Жеребенков Мосгорсуд США

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