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Житель Челябинска выстрелил в инструктора по стрельбе на частном полигоне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело из-за попытки убийства инструктора во время коммерческих занятий по стрельбе на полигоне в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Инцидент произошел накануне в Красноармейском районе.

"Во время стрельб 34-летний мужчина умышленно несколько раз выстрелил в инструктора. После этого нападавший покончил с собой", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), в ходе расследования которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также проведены необходимые судебные экспертизы.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" сообщили, что стрельбы проводились на полигоне частного учебного центра. "Инструктор получил ранение, он госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время следствие не комментирует информацию, были ли участники происшествия знакомы ранее и что могло послужить причиной нападения.

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