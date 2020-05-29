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В "Роскосмосе" утвердили экипаж корабля "Союз МС-17" для отправки осенью на МКС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В состав экипажа корабля "Союз МС-17", отправляющегося на МКС в октябре, вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, сообщили в "Роскосмосе".

"Решением межведомственной комиссии в основной экипаж МКС-64 включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков (командир МКС-64, командир ТПК "Союз-МС") и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64, бортинженер ТПК "Союз-МС"), а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 ТПК "Союз-МС"), - сообщили в госкорпорации.

По ее данным, в состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров и астронавт NASA - Марк Ванде Хай.

Ранее в мае сообщалось, что Новицкий, Дубров, Кудь-Сверчков и Рыжиков прибыли в США для подготовки к полету на МКС.

Космический корабль "Союз МС-17" должен отправиться к МКС в октябре 2020 года. Как сообщал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, впервые за 20 лет экипаж корабля должен был состоять только из россиян. Однако позднее из-за неготовности американских пилотируемых кораблей NASA обратилось к Роскосмосу с просьбой о предоставлении дополнительных мест на кораблях "Союз".

Изначально в основной состав экипажа корабля "Союз МС-17" должны были войти космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, однако они отправились на МКС на корабле "Союз МС-16", заменив входивших в основной экипаж корабля Андрея Бабкина и Николая Тихонова, не допущенных к полету по медицинским причинам.

Роскосмос МКС Союз МС-17

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