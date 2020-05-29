Из-за COVID-19 сформирован третий состав "Союза" для отправки на МКС

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус привел к созданию третьего экипажа в дополнение к основному и дублирующему составу для корабля "Союз", который в октябре отправится на МКС.

В Роскосмосе сообщили, что в специально сформированный резервный экипаж войдут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир ТПК "Союз-МС", бортинженер МКС-64) и Андрей Бабкин (бортинженер ТПК "Союз-МС", бортинженер МКС-64.

Ранее в госкорпорации объявили, что в основной экипаж МКС-64 включены космонавты Сергей Рыжиков (командир МКС-64, командир ТПК "Союз-МС") и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64, бортинженер ТПК "Союз-МС"), а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 ТПК "Союз-МС").

В настоящее время деятельность российской ракетно-космической отрасли осуществляется в условиях пандемии. Так, повышенные меры принимались при отправке нынешнего экипажа МКС в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, которые с апреля работают в космосе.

Космонавты и астронавт были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. В космос экипаж отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.