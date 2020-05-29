Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:49Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Из-за COVID-19 сформирован третий состав "Союза" для отправки на МКС

Из-за COVID-19 сформирован третий состав "Союза" для отправки на МКС
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус привел к созданию третьего экипажа в дополнение к основному и дублирующему составу для корабля "Союз", который в октябре отправится на МКС.

В миреРоссийский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемииРоссийский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемииЧитать подробнее

В Роскосмосе сообщили, что в специально сформированный резервный экипаж войдут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир ТПК "Союз-МС", бортинженер МКС-64) и Андрей Бабкин (бортинженер ТПК "Союз-МС", бортинженер МКС-64.

Ранее в госкорпорации объявили, что в основной экипаж МКС-64 включены космонавты Сергей Рыжиков (командир МКС-64, командир ТПК "Союз-МС") и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64, бортинженер ТПК "Союз-МС"), а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 ТПК "Союз-МС").

В настоящее время деятельность российской ракетно-космической отрасли осуществляется в условиях пандемии. Так, повышенные меры принимались при отправке нынешнего экипажа МКС в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, которые с апреля работают в космосе.

Космонавты и астронавт были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. В космос экипаж отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.

МКС Союз Роскосмос

Новости по теме

Новости

Венедиктов обратился в мэрию из-за задержания сотрудников "Эха Москвы"

Венедиктов обратился в мэрию из-за задержания сотрудников "Эха Москвы"

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Протесты в Москве

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов
Изменение Конституции

Рабочая группа по Конституции 30 мая обсудит популяризацию содержания поправок

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Фрагмент кремлевской стены обрушился в Великом Новгороде

Изменение Конституции

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');