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Мэр Тольятти подал иск на 15 млн рублей к местному жителю за оскорбление в соцсети

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Тольятти Сергей Анташев подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к местному общественнику Валерию Кандалинцеву в ответ на его высказывания по поводу установки в городе скульптурной композиции "Ожидание солдата" Зураба Церетели.

Ранее в городе было проведено электронное голосование за лучший проект памятника женщинам-солдаткам. Из-за вскрывшихся фактов "накрутки" голосов его итоги признали недействительными.

Конкурсная комиссия в ходе тайного голосования выбрала победителем проект памятника, разработанный Зурабом Церетели. Скульптурная композиция установлена в городе 4 мая 2020 года.

Стоимость контракта составила 15 млн рублей.

Кандалинцев негативно высказался в соцсетях о победе проекта Церетели, назвав это выводом из бюджета Тольятти 15 млн рублей и оскорбив при этом мэра.

Анташев счел слова общественника ложью и обвинением в должностном преступлении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Тольятти, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Кандалинцеву подан в Автозаводский районный суд Тольятти 22 апреля.

"Размер заявленного морального ущерба составляет 15 млн рублей. В дополнение к данному иску Анташев заявил требование о направлении всех взысканных с ответчика денежных средств в благотворительных целях - на поддержку детских домов Тольятти", - сказал собеседник агентства.

Тольятти

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