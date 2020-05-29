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Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что на современном этапе существует тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз.

Под внешними экстремистскими угрозами в Стратегии указана "поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, осуществляемой иностранными или международными неправительственными организациями, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ, нарушение единства и территориальной целостности РФ, включая инспирирование "цветных революций", на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Кроме того, внешними экстремистскими угрозами являются и содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций, в частности, распространение экстремистской идеологии и радикализма в обществе.

"Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки осуществления националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих целей", - отмечается в Стратегии.

Речь идет о распространении идеологии насилия, склонению, вербовке или ином вовлечении российских граждан и находящихся на территории страны иностранных граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, а также формировании замкнутых этнических и религиозных анклавов.

В Стратегии отмечается, что некоторыми государствами экстремизм используется в качестве средства для достижения таких геополитических целей, как нарушение территориальной целостности государств - геополитических противников или развязывания в них гражданских войн и "цветных революций". "Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей национализма и фашизма", - отмечается в документе.

Информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, стали основным средством для экстремистских организаций, которые используются для привлечения новых членов в ряды экстремистов. "Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в Стратегии.

Владимир Путин

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