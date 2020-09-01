Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

Переписать историю предлагают те, кому показалось, что они победили после холодной войны, объяснил он

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Владимир Путин назвал "коллаборационистами сегодняшнего дня" тех, кто сейчас соглашается с инициаторами искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Он заявил об этом на Всероссийском открытом уроке, который провел по видеосвязи для школьников 1 сентября.

"Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями. Они считали себя исключительными. Они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй Мировой войны. И поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - заявил президент.

Он напомнил, что во время войны тех, кто сотрудничает с врагом, называют коллаборационистами. По его мнению, тех, кто сейчас соглашается с предложениями переписать историю, "вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня".

Такие люди есть всегда, везде были и будут, и действуют они по различным мотивам, отметил Путин.

"Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных дет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны никогда больше не повторялись", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил школьникам, что целью нацистов не захват территории и порабощение народов СССР, а их уничтожение.

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.

Он отметил, что в этом плане цели нацистов в отношении СССР значительно отличались от их политики по отношению к поверженным государствам Западной Европы.

"Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя, вроде как, жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну, и это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации", - сказал он.

Запрет на искажение исторической правды или на умаление значения подвига народа при защите Отечества был внесен в Конституцию в пакете последних поправок.