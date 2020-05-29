На помощь остающимся за рубежом россиянам выделили 600 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 600 млн рублей из Резервного фонда на социальную поддержку россиян, оставшихся за рубежом в связи с распространением коронавируса.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджетные ассигнования выделяются МИД РФ "на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

В документе подчеркивается, что речь идет об оказании помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Россию.