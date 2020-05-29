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Росстат из-за коронавируса перенес публикацию данных о смертности в апреле с 29 мая на 15 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Росстат перенес публикацию данных о естественном движении населения за апрель на 15 июня с 29 мая, говорится в сообщении на сайте статистической службы.

В данные о естественном движении населения входит в том числе информация о числе родившихся, числе умерших, смертности.

На протяжении ряда лет информация о естественном движении населения, включая смертность и рождаемость, браки и разводы, размещалась на сайте ведомства в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным (то есть за апрель должна быть размещена 29 мая).

"Публикация данных о рождениях и смертях, браках и разводах осуществляется на основе сведений из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В ситуации, когда в большинстве регионов страны в апреле были введены различные меры безопасности, многие жители предпочли отложить регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах. Сложившаяся ситуация требует дополнительного времени для уточнения цифр и учета всех поступающих из больниц и клиник окончательных свидетельств о смерти", - поясняют в Росстате причины переноса сроков публикации.

"В связи с этим принято решение, что данные о естественном движении населения в апреле 2020 года будут опубликованы 15 июня, то есть на 29-й рабочий день. Соответственно следующие две публикации - с данными за май и июнь - тоже будут передвинуты на аналогичный срок. К сентябрю мы рассчитываем вернуться к привычному графику публикаций", - говорится в сообщении Росстата.

При этом в Росстате отмечают, что публикация этих данных на 29-й рабочий день соответствует плану статистических работ.

"Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в работу Росстата, повлияв на привычный порядок работы со статистической информацией. С аналогичными проблемами столкнулись национальные статистические службы во всем мире. Во многих странах переносятся исследования и сдвигаются сроки публикации оперативных и макроэкономических показателей. Однако и в этих условиях Росстату удается обеспечить сбор и анализ первичной статистической отчетности в установленные сроки, в полном соответствии с федеральным планом статистических работ", - говорится в сообщении.

Росстат коронавирус

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