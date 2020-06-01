В республиканской больнице в Улан-Удэ полторы сотни человек заразились коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ из очага инфекции в республиканской клинической больнице имени Семашко на утро 1 июня было выявлено 146 заразившихся коронавирусом - это пациенты, персонал и члены семей медработников и пациентов, сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

По ее словам, источником инфекции стал бессимптомный больной, который поступил в хирургическое отделение. Теперь на карантин закрыты два корпуса больницы. Пациентов принимают другие корпуса и другие больницы города. Несмотря на принятые меры, число заразившихся растет, отметила министр и назвала ситуацию "непростой".

Главврачу больницы Игорю Шпаку Минздрав вынес выговор, а испытательный срок ему продлили на три месяца.

"На ежедневный контроль поставлены мероприятия, которые проводит руководство республиканской больницы. Каждый пациент, даже который выписан, находится на контроле", - отметила Лудупова.

На 1 июня в Бурятии было 1563 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, за сутки их количество выросло на 50. Умерли 10 заболевших.