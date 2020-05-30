Вулкан Эбеко на Курилах выбросил три столба пепла

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сразу три пепловых выброса на высоту до 4 км произошло утром в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Шлейф от выбросов распространялся в южном и юго-восточном направлении на расстоянии 5 км.

Пеплопада в городе Северо-Курильск не зафиксировано. Как отметили в пресс-службе, запаха сероводорода не ощущалось.