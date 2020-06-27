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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пепловый выброс зарегистрирован в субботу утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Ранее ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко сообщал агентству, что ежесуточно на вулкане происходит от 6 до 11 пепловых выбросов на высоту до 2-3 км над кратером, или 4 км над уровнем моря. Но из-за тумана и низкой облачности вулкан зачастую не видно.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера

Курильские острова вулкан Эбеко

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