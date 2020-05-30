Онищенко раскритиковал идею штрафовать за отсутствие прививок в России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает поспешным и излишним введение в России административной ответственности за отказ от обязательной вакцинации.

"Это нарушение принципов закона об иммунопрофилактике (от 17.09.1998 N157-ФЗ - ИФ), который подразумевает информированное согласие. А здесь предлагается принудительно. Это неверно. Эта суетливость никому не нужна", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, в основе иммунопрофилактики в России лежит принцип добровольности и информированности пациента.

Онищенко также упомянул, что в целом с вакцинацией в России дела обстоят "нормально", в пример он привел рекордную кампанию по вакцинации против гриппа среди всех возрастов в прошлом году, которая охватила свыше 60 млн россиян.

Согласно закону об иммунопрофилактике (ст. 5, ч. 1), гражданин может оказаться от профилактической прививки. Тем не менее, отсутствие прививки может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от работ, "выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями". Перечень таких работ устанавливает правительство РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно документу, для граждан из группы риска предлагается установить штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

"Интерфакс" запросил комментарий Роспотребнадзора по этому вопросу.