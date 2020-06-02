Академик РАН отнес африканцев к группе риска по коронавирусу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Больше других заражению коронавирусом в России подвержены мужчины, пожилые люди и выходцы из Центральной Африки, заявил директор центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих. Он сослался на данные по заболеваемости в России.

"Это короткое время показало, что мы, не лучшая часть человечества, как мужской пол, больше подвержены этому заболеванию, особенно вначале был пожилой возраст - безусловно, соматическая отягощенность (влияла. - ИФ.). Не говоря об афроамериканцах, мы на собственном опыте видим, что представители Центральной Африки, которые работают на территории России, подвержены в большей степени этому заболеванию", - сказал он на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний.

По его словам, на заражение влияет уровень вирусной нагрузки, которой был подвержен организм ранее, "тренинг врожденной иммунной системы, БЦЖ (вакцина против туберкулеза. - ИФ.), другими вакцинами. Негативно влияет на возможное заражение курение и низкий уровень тестостерона. "У пациентов 60+ нужно подумать о возмещении этого уровня", - отметил Сухих.