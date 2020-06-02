Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Академик РАН отнес африканцев к группе риска по коронавирусу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Больше других заражению коронавирусом в России подвержены мужчины, пожилые люди и выходцы из Центральной Африки, заявил директор центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих. Он сослался на данные по заболеваемости в России.

Пандемия коронавируса

"Это короткое время показало, что мы, не лучшая часть человечества, как мужской пол, больше подвержены этому заболеванию, особенно вначале был пожилой возраст - безусловно, соматическая отягощенность (влияла. - ИФ.). Не говоря об афроамериканцах, мы на собственном опыте видим, что представители Центральной Африки, которые работают на территории России, подвержены в большей степени этому заболеванию", - сказал он на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний.

По его словам, на заражение влияет уровень вирусной нагрузки, которой был подвержен организм ранее, "тренинг врожденной иммунной системы, БЦЖ (вакцина против туберкулеза. - ИФ.), другими вакцинами. Негативно влияет на возможное заражение курение и низкий уровень тестостерона. "У пациентов 60+ нужно подумать о возмещении этого уровня", - отметил Сухих.

Хроника коронавируса. Июнь.

6
В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в ВатиканеВ баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посудуВ Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспортеВ Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услугВ Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов
В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования
Хроника 09 января – 02 июня 2020 годаПандемия коронавируса
РАН Геннадий Сухих Африка коронавирус

Новости по теме

Новости

Сенаторы поддержали закон о единой базе данных жителей России

Greenpeace впервые собрал карту всех весенных природных пожаров в России

Greenpeace впервые собрал карту всех весенных природных пожаров в России

Совфед поддержал закон о признании результатов школьных экзаменов равносильными ЕГЭ

Ростуризм перейдет в подчинение правительству для восстановления отрасли

Ростуризм перейдет в подчинение правительству для восстановления отрасли

Вице-премьер предложила строить жилье только без мусоропроводов

Минсвязи предложило Avito и ЦИАНу проверять пользователей по порталу госуслуг

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 8 863 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 8 863 человек

После обрушения моста в Заполярье возбудили уголовное дело

После обрушения моста в Заполярье возбудили уголовное дело
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');