Работающие с COVID-больными частные медорганизации смогут получать субсидии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее частным больницам получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, которые помогают больным с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

Нововведения обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.

Еще одна новация, отметили в пресс-службе кабмина, касается включения в категорию получателей выплат медработников с высшим немедицинским образованием.

"К ним, например, относятся биологи клинических лабораторий. В ряде регионов такие специалисты также задействованы в оказании помощи гражданам с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы.