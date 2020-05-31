Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после уничтожения двух боевиков в промышленной зоне города Сунжа в Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" источник в следственных органах.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Двоих боевиков уничтожили в субботу в ходе контртеррористической операции в Сунже. Они скрывались в хозяйственной постройке.

Их личности установлены. Как сообщал источник, "по предварительной информации это уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев". Боевики планировали теракты в Ингушетии.

Никто из мирных жителей и силовиков не пострадал в ходе операции.