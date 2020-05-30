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В ингушском Сунже отменен режим КТО после нейтрализации боевиков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) снят в городе Сунже в Ингушетии, где в были ликвидированы двое бандитов. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

Режим КТО был введен на территории города на шести улицах.

Как сообщалось, двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке. Они были уничтожены в ходе перестрелки. Информацию о ликвидации боевиков подтвердили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Установлены личности бандитов. Предположительно, по данным информированного источника, это уроженцы Ингушетии. Они планировали теракты в республике.

Источник отметил, что что пострадавших среди силовиков, участвовавших в спецоперации, и среди населения нет.

На месте боя были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство, осмотр места происшествия продолжается.

Ингушетия Сунжа НАК

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