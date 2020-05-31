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Медведев счел оправданным проведение электронных праймериз "Единой России"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Проведение предварительного голосования "Единой России" в электронном формате полностью себя оправдало, позволило сэкономить значительные средства и обеспечила точность результатов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе совещания с региональными отделениями партии.

В воскресенье вечером Медведев проводит онлайн-совещание с региональными отделениями партии, посвященное первым итогам предварительного голосования.

Как отметил Медведев, технология дистанционного голосования в большинстве стран мира только проходит обкатку. "Единая Россия", по его словам, смогла "развить это голосование до таких масштабов, которые ни одна партия ни в одной стране в мире пока не использовала".

"Очевидно, что все негативные прогнозы, которые давались оппонентами оказались ошибочными. В частности, говорилось о том, что электронное голосование будет интересно только жителям больших городов, но цифры говорят, что большинство голосовавших - жители села", - утверждает он.

Медведев также обратил внимание на то, что количество претендентов в ходе нынешнего предварительного голосования выросло, а это "яркое подтверждение того, что цифровой формат не оттолкнул талантливых потенциальных политиков".

Он отметил, что реестр данных голосования децентрализованный, поэтому у организаторов процедуры нет возможности эти данные как-то менять.

Кроме того, добавил Медведев, электронное голосование позволило партии сэкономить весьма значительные средства, которые были направлены на помощь людям в период эпидемии коронавируса."Это было существенное дополнение к общему объему средств, включая пожертвования членов парии", - сказал Медведев.

Он сообщил, что "более 80% кандидатов, участвовавших в предварительном голосовании, - это новые лица, которые не являются политиками, а 40% участников - люди моложе 30 лет".

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что фактическая явка при проведении предварительного голосования составила 4,65 процента от общего количества избирателей, которые будут иметь право проголосовать 13 сентября.

Дмитрий Медведев "Единая Россия" Андрей Турчак

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