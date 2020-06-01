Пенсионерка из Находки связала работающим с COVID-19 врачам 30 пар тапочек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Находки Валентина Кулешова связала и передала врачам, которые лечат коронавирусных больных, 30 пар шерстяных тапочек. Она передала их через волонтеров, сообщила представитель Находкинской городской больницы Юлия Щетинюк.

По ее словам, врачи и медсестры были тронуты подарком до глубины души. Для врачей Находкинской городской больницы подарок пенсионерки не менее значим, чем помощь, которую сегодня предлагают крупные партнеры, добавила она.

Работающие с COVID-19 медики живут в гостинице. По их словам, они подарком довольны.

"Очень ко времени пришлись тапочки-носки, ношу их в гостинице, больше ноги не мерзнут", - рассказал один из медиков