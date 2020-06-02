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Полицейских в Астрахани обвинили в фабрикации улик и показаний

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Астрахани в отношении двух полицейских возбудили уголовное дело о фальсификации улик и фабрикации уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

По делу проходят начальник отдела № 3 УЭБиПК УМВД по Астраханской области и следователь отделения по делам оргпреступности в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Астрахани. В зависимости от роли каждого им вменяют фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, пособничество в фальсификации и незаконное задержание.

Установлено, что следователи МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ради "психологического воздействия на предполагаемого подозреваемого и иных участников по уголовному делу" подозреваемый следователь решил сфальсифицировать доказательства.

Он заручился помощью начальника отдела № 3 УЭБиПК УМВД, которому поручил установить свидетелей из круга общения подозреваемого, которые могли бы дать необходимые ложные показания, считают в СК.

Далее начальник отдела №3 собственноручно подготовил рапорта с ложными сведениями о том, что он в результате оперативно-разыскных мероприятий установил свидетелей. Ими оказались знакомые потерпевшего, которые якобы знали о совершенном преступлении, решило следствие.

Как считают в СК, по этим рапортам следователь, фактически не проводя следственных действий, изготовил фиктивные протоколы, указывающие на причастность к совершению преступления двух местных жителей, и приобщил протоколы к материалам уголовного дела.

По вымышленным показаниям сотрудники полиции незаконно задержали этих граждан, установил СК.

Фальсификацию следователи СК установили с помощью региональной прокуратуры и УФСБ.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что начата служебная проверка. Если вина подозреваемых подтвердится, их уволят из полиции, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в управлении.

Астрахань Астраханская область МВД СКР

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