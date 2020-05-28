Экспертиза не признала самостоятельными показания подсудимых по делу "Сети"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В протоколах показаний Виктора Филинкова, которого сейчас судят в Петербурге по делу террористической организации "Сеть" (запрещена в России), и Ильи Шакурского, уже осужденного по этому делу, есть идентичные фрагменты, показала лингвистическая экспертиза.

Выводы эксперта судья Роман Муранов зачитал 28 мая на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

"В ходе сравнительного исследования фрагментов (текстов протоколов допроса и опроса Филинкова после задержания) выявлена совокупность ключевых фактов, позволяющих сделать вывод, что текст протокола допроса подозреваемого Филинкова следователем Беляевым не является самостоятельным и независимым относительно протокола опроса задержанного Филинкова оперуполномоченным Бондаревым. Отношения между этими фрагментами можно определить как отношения между редакциями одного текста", - процитировал судья.

К аналогичному заключению специалист пришел и при исследовании протоколов с показаниями члена пензенской ячейки "Сети" Шакурского, которого следствие считает одним из создателей организации (осужден на 16 лет колонии).

Другой эксперт пришел к выводу, что 91% текста протокола опроса Филинкова Бондаревым, 61% текста протокола допроса Филинкова Беляевым, 18 % текста протокола допроса Шакурского следователем Хариным, 72% допроса Шакурского следователем Токаревым и 23% протокола допроса Шакурского как свидетеля являются полностью идентичным, огласил судья.

Ранее на заседании в четверг государственный обвинитель зачитал протоколы опроса и допроса Филинкова, составленные после задержания в 2018 году, где фигурант признается в участии в организации "Сеть". Согласно показаниям подсудимого, он был связистом в боевой группе "Марсово Поле" ("Марс"), базировавшейся в Петербурге. В его задачи входила коммуникация со связистами других групп по вопросам обучения участников "Сети" и проведения тренировок.

В протоколах говорится, что Филинков рассказал следствию, что "Сеть" была создана антифашистами в 2016 году для "силового воздействия с применением огнестрельного оружия в отношении сотрудников силовых ведомств, которые защищают госслужащих, чиновников и политических деятелей, угнетающих и ущемляющих права народа, в отношении которых также надо применять силовые методы с целью изменения политического строя России".

Организация состояла из боевых групп в различных регионах страны, в том числе Пензе, Санкт-Петербурге, Москве, а также в Минске. В северной столице было два подразделения - "Марсово поле" и "Спб-1". Члены региональных ячеек помогали друг другу финансами и делились предметами, необходимыми для выполнения боевых задач. В целях конспирации участники действовали под вымышленными именами. Организовать акции и действия, направленные на свержение государственного строя в России, региональные подразделения могли самостоятельно.

Согласно зачитанным показаниям в феврале 2017 года в Петербурге состоялся съезд членов региональных групп "Сети". По итогам собрания якобы был составлен протокол, в котором зафиксировали основные формы, методы и направления борьбы за создание в РФ государства с анархистским строем. Защита Филинкова в свою очередь неоднократно утверждала, что текст протокола съезда, который входит в число главных доказательств обвинения был сфальсифицирован следствием.

Суд объявил перерыв до 1 июня.

27 мая суд отказался приобщить к материалам дела акты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, в которых зафиксированы повреждения на теле обвиняемого Виктора Филинкова после задержания.

"В удовлетворении ходатайства защиты отказать (...), поскольку данные заключения были проверены следствием, по ним вынесены соответствующие процессуальные решения", - объявил судья Роман Муранов.

В тот же день суд допросил свидетеля защиты - члена ОНК Яну Теплицкую, которая посещала Филинкова в СИЗО после задержания, и фиксировала повреждения на его теле. По словам свидетельницы, Теплицкая обращалась по данному факту к следователям, но получила отказ в возбуждении уголовного дела.

Также в среду обвиняемый Филинков рассказал суду о задержании в 2018 году. "Меня застегнули сзади (наручниками. - ИФ.), засунули в автомобиль (...) Машина еще не тронулась - меня начали бить, после чего оперативный сотрудник нанес мне несколько ударов. (...) После этого я получил удар током. Я не помню, как и куда мы ехали, когда остановились. Все, что я помню, - это то, что было очень больно", - рассказал фигурант.

По словам Филинкова, в автомобиле сотрудники ФСБ задавали ему вопросы, не объясняя при этом причину задержания, а когда он не мог ответить, применяли насилие. "В любой понятной и непонятной ситуации я получал удар током. И я уже говорил: ребята, спрашивайте - все, что надо, буду отвечать", - пояснил подсудимый.

Также он сказал, что силовики заставили его выучить признательные показания, которые он позже озвучил в полиции. В отдел его привезли с рассеченным подбородком и испачканными кровью штанами.

Кроме того, сотрудники ФСБ выводили его раздетым на мороз, где пытали током, добавил обвиняемый.

Видеотрансляция из 1-го Западного окружного военного суда, где проходит выездное заседание, ведется в соцсетях стороной защиты Филинкова. Защитники обратили внимание, что заседание перенесли в другой зал - более неудобный, со слабым сигналом связи и одной розеткой, занятой секретарем суда. Подсудимые в свою очередь пожаловались на плохую слышимость в "аквариуме".

По делу "Сети" в Петербурге судят 25-летнего Филинкова и 27-летнего Бояршинова. Филинков не признает вину, Бояршинов согласился с предъявленным обвинением. На процессе был большой перерыв из-за коронавируса.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России.