Сбежавший из зала суда житель Кузбасса отправлен в колонию на 17 лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суд Заводского суда Новокузнецка признал ранее судимого местного жителя виновным в побеге из зала суда и избиении конвоира зимой текущего года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу во вторник.

Житель Междуреченска признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), и части 3 статьи 313 УК РФ (побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Как сообщалось, 29 января мужчина, которого приговорили к 15 годам колонии по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там преступник несколько раз ударил конвойного по лицу и сбежал. Пострадавший начальник конвойной службы был госпитализирован в местную больницу с травмами средней тяжести и в дальнейшем переведен на амбулаторное лечение.

Через два дня беглеца задержали в подъезде жилого дома в Центральном районе города, при этом он успел переодеться.