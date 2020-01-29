Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора в Новокузнецке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кузбассу возбудили дело после избиения конвоира осужденным, впоследствии сбежавшим из здания городского суда в Новокузнецке. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

Дело расследуется по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья).

По данным следствия, 29 января около 17 часов (13:00 по Москве) в суде Кузнецкого района подсудимый ударил конвоира и скрылся.

"Предварительно установлено, что конвойный вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где тот несколько раз ударил его по лицу, после чего сбежал в неизвестном направлении. Ведется следствие", - сказал сотрудник пресс-службы.

У потерпевшего, по предварительным данным, перелом челюсти.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу агентству уточнили, что сбежавший - 33-летний уроженец Междуреченска (Кузбасс), который в среду был приговорен к 15 годам колонии по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Сбежавший преступник объявлен в розыск.

Кемеровская область Кузбасс

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы остался свидетелем по "делу Голунова"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"
Изменение Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

В "Турпомощи" заявили о недооценке россиянами рисков от поездок в Китай

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Шадаев заверил, что онлайн-доступ к данным граждан не расширит полномочия силовиков

Приходько стал помощником Мишустина

Приходько стал помощником Мишустина
Новый коронавирус в Китае

Путин потребовал минимизировать человеческие потери от распространения коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');