Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора в Новокузнецке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кузбассу возбудили дело после избиения конвоира осужденным, впоследствии сбежавшим из здания городского суда в Новокузнецке. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

Дело расследуется по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья).

По данным следствия, 29 января около 17 часов (13:00 по Москве) в суде Кузнецкого района подсудимый ударил конвоира и скрылся.

"Предварительно установлено, что конвойный вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где тот несколько раз ударил его по лицу, после чего сбежал в неизвестном направлении. Ведется следствие", - сказал сотрудник пресс-службы.

У потерпевшего, по предварительным данным, перелом челюсти.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу агентству уточнили, что сбежавший - 33-летний уроженец Междуреченска (Кузбасс), который в среду был приговорен к 15 годам колонии по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Сбежавший преступник объявлен в розыск.