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РФ готова рассматривать участие Турции в производстве С-400

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать участие турецких компаний в производственном процессе систем ПВО С-400 "Триумф", сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества, то есть участия турецких компаний в производственном процессе", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Экотюрк".

По его словам, такие переговоры уже ведутся, но "это процесс трудоемкий, требующий определенного времени". "Очевидно, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия - более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения наших интересов", - сказал Шугаев.

16 марта глава ФСВТС РФ Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии систем ПВО С-400. "Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.

Он отметил, что дополнительная поставка С-400 предполагает некоторое участие Турции в производстве.

Портфель заказов Турции на российскую технику составляет порядка $1 млрд, cообщил Шугаев. По его словам, с подписанием контракта на поставку С-400 отношения Москвы и Анкары в сфере ВТС вышли на новый уровень, и Турция впервые вошла в пятерку крупнейший покупателей российской техники.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция Россия ФСВТС С-400

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