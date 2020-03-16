В ФСВТС России заявили о переговорах по дополнительной поставке Турции С-400

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии систем ПВО С-400, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.

"Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев.

Он сообщил, что Турция может принять некоторое участие в производственном процессе в рамках обсуждаемой поставки дополнительной партии С-400.

"Но каких-то деталей я бы сейчас тоже раскрывать не стал. Я не хочу анонсировать то, что до конца еще не решено", - заявил Шугаев, подчеркнув, что такое сотрудничество не нанесет ущерба национальной безопасности.

Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство систем ПВО С-400, заявил Шугаев. "Системы переданы, боевые расчеты обучены", - сказал он.

10 марта Пентагон заявил, что властям Турции следует вернуть России купленные С-400, если Анкара хочет получить от США комплексы Patriot.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").