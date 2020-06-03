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В Красноярске пытаются восстановить конечности пострадавшим от нападения инкассаторам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Двоих красноярских инкассаторов, на которых было совершено вооруженное нападение, перевели из реанимации в отделение травматологии, им предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщает пресс-служба красноярской краевой клинической больницы (ККБ).

По данным медиков, во время инцидента инкассаторы получили тяжелые ранения рук.

На консилиуме травматологов, микрохирургов и сосудистых хирургов было решено провести еще ряд сложных операций.

"Пациенту с ранением руки будет проведено пластическое закрытие раны. Второму инкассатору сделают ревизию и этапную нэкректомию - удаление нежизнеспособных тканей. Предстоит ряд операций по сохранению основных функций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи Краевой клинической больницы имеют большой опыт по реконструкции конечностей.

Как сообщалось, 30 марта трое неизвестных совершили вооруженное нападение на двоих инкассаторов в Кировском районе Красноярска возле отделения Сбербанка. Пострадавшие были доставлены в реанимацию красноярской межрайонной больницы №7, где врачи провели им несколько операций, а затем переведены в ККБ.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время продолжается розыск подозреваемых в нападении, составлены их фотороботы. Сбербанк объявил вознаграждение за информацию о нападавших в 1 млн. рублей.

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