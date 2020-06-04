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В Красноярске нашли автомобиль, на котором скрылись напавшие на инкассаторов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Красноярская полиция обнаружила автомобиль, в котором передвигались участники нападения на инкассаторов 30 мая, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Согласно сообщению, речь идет об автомобиле ВАЗ-2106 черного цвета. Полицейские просят граждан, которые видели эту машину в день нападения, обратиться в МВД.

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30 мая трое неизвестных совершили вооруженное нападение на двоих инкассаторов в Кировском районе Красноярска возле отделения Сбербанка. Пострадавшие были доставлены в реанимацию красноярской межрайонной больницы №7, где врачи провели им несколько операций, а затем переведены в Краевую клиническую больницу Красноярска.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время продолжается розыск подозреваемых в нападении, составлены их фотороботы. Сбербанк объявил вознаграждение за информацию о нападавших в 1 млн рублей.

Красноярский край Красноярск МВД

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