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Школьницу из Забайкалья представили к награде за спасение людей из упавшего с моста автобуса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкалья Александр Осипов представил к награде школьницу из Сретенска Кристину Баранову за спасение пассажиров автобуса, который упал с моста на лед реки Куэнга. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ученица школы № 1 получит медаль "За честь и мужество", следует из проекта документа о награждении, внесенного в краевое заксобрание.

1 декабря 2019 года автобус с пассажирами, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнга. Погибли 19 человек, 20 пострадавших были госпитализированы.

12-летняя Кристина ехала в автобусе с мамой. Она сумела выбраться наружу сама, помогла матери и нескольким другим пассажирам. В пресс-службе правительства отметили, что ее действия помогли ускорить спасение пострадавших, позволили людям избежать переохлаждения.

"Рискуя жизнью, Кристина помогла выбраться маме и оставшимся в живых пассажирам автобуса из-под груды металла", - говорится в пресс-релизе.

Забайкалье Александр Осипов Сретенск Чита Куэнга Кристина Баранова

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