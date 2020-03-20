Шаварш Карапетян, спасший людей из тонувшего троллейбуса, стал советником главы Башкирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Спортсмен из Армении, спасший в 1976 году более 20 человек из тонувшего в озере троллейбуса, назначен советником главы Башкирии.

"Советником главы республики Башкортостан на общественных началах назначен Шаварш Карапетян. В его задачи будет входить развитие физкультуры и спорта в регионе", - сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

В свою очередь, в пресс-службе руководителя региона уточнили, что Карапетян будет жить в республике. "Как нам известно, он планирует переехать в Башкортостан в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Шаварш Карапетян родился 19 мая 1953 года в Кировакане (Армянская ССР). Окончил Армянский государственный институт физической культуры, Ереванский институт народного хозяйства.

Один из самых сильных в мире в подводном плавании в 1970-х годах. 13-кратный чемпион Европы, 11-кратный рекордсмен мира в таких дисциплинах, как ныряние на 50 м, плавание с аквалангом на 100, 400 и 800 м. Награжден орденом "Знак Почета", орденом Мужества, медалью "За спасение утопающих".

16 сентября 1976 года благодаря своим профессиональным спортивным навыкам смог за 20 минут вытащить с 10-метровой глубины более 20 пассажиров троллейбуса, упавшего с 25-метровой дамбы в Ереванское озеро. После этого Шаварш Карапетян долго болел, но в 1977 году ему удалось вернуться в спорт, он выиграл золотые медали чемпионатов СССР и Европы и установил свой 11-й мировой рекорд - плавание с аквалангом на 400 м. Последствия болезни заставили его прекратить выступления международного и всесоюзного уровня. После этого работал директором юношеской школы.

В феврале 1985 года принимал участие в спасении людей на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване.