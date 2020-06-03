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Половина российских регионов начала запускать туризм

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Половина российских регионов уже начала открывать объекты туротрасли, вторая половина пока определяется с датами, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Ряд субъектов РФ, к примеру, открыл гостиницы и санатории, но развлекательные объекты и музеи пока еще не работают, пояснила она на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

По словам Лысенковой, осторожные шаги по открытию регионы делают, опираясь на баланс возможного притока туристов, запуска бизнеса и готовности медицинской системы каждого субъекта Федерации оказать медпомощь в случае, если она понадобится.

Представитель Ростуризма добавила, что в плане подготовленности медицинской инфраструктуры к приему большого потока туристов у некоторых регионов есть проблемы, и существует вероятность того, что они не смогут оказать всем нуждающимся медицинскую помощь в случае необходимости.

"Поэтому мы в ручном режиме с такими регионами прорабатываем ограничения турпотока - каким образом это можно сделать, какие запреты ставить, чтобы, путешествуя по стране, мы были уверены в том, что базовую медицинскую помощь мы получим везде. Тем более, мы понимаем, что лечение одного заболевшего COVID-19 обходится достаточно дорого", - подчеркнула Лысенкова.

В ходе онлайн-выставки Лысенкова также сообщила, что туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос.

Ростуризм Елена Лысенкова Коронавирус

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