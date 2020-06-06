Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства постановил передать Ростуризму "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".

Согласно указу, внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти: Ростуризм исключен из числа подведомственных федеральному министерству и включен в число подведомственных напрямую правительству РФ.

При этом правительству РФ поручено обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа; в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

Указ президента подписан "в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

В подчинение вице-премьеру Чернышенко

О том, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могут передать из подчинения Министерства экономического развития в непосредственное подчинение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, который курирует туристическую отрасль, сообщили 2 июня порталу "Интерфакс-Туризм" независимые источники в отрасли.

По сведениям одного из источников, это решение связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса: Ростуризм будет отвечать за реализацию внесенных в него мер в сфере туризма.

Другой источник тогда сообщил, что вопрос ставят и Минэкономразвития, и Ростуризм, он обсуждался в правительстве, и решение может быть оформлено в ближайшее время.

Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года. Тогда же экономическому ведомству были переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко курирует в правительстве вопросы, касающиеся госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями.