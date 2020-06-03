Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин освобожден от должности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно распоряжению, Живулин освобожден от должности замминистра по собственной просьбе.

О планирующемся уходе Живулина стало известно еще в начале года. Он отвечал в министерстве за тему инвестиционной политики и предпринимательства, которую с середины февраля курирует новый заместитель министра Татьяна Илюшникова.