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"Ведомости" узнали о скором уходе из Минэкономразвития трех заместителей министра

Один из освободившихся постов может занять чиновница из мэрии Москвы, сообщило издание

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в ближайшее время могут покинуть три заместителя министра, в том числе курирующая макроэкономическое прогнозирование Полина Бадасен, чье место займет замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова, написала газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновника и сотрудника столичной мэрии.

Крючкова родилась в 1972 году, закончила экономфак МГУ, доктор экономических наук, профессор ВШЭ. С 2015 года Крючкова работает заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы (до 2017 года этот департамент возглавлял Максим Решетников, назначенный министром экономического развития в новом правительстве). Крючкова и Решетников - соавторы опубликованной в 2018 году работы "Возможности использования административных данных для формирования статистики рынка труда: пример Москвы".

Полина Бадасен, согласно двум источникам газеты, перейдет на работу в администрацию президента. После назначения бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента источники "Интерфакса" также предполагали, что она может перейти в экспертное управление администрации президента, которое традиционно курирует помощник главы государства по экономике.

Кроме того, согласно источникам "Ведомостей", о своем уходе из министерства уже заявили коллегам статс-секретарь - заместитель министра Савва Шипов и замминистра Вадим Живулин.

Шипов отвечает в министерстве за вопросы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а также правовых основ цифровой экономики. Источник "Интерфакса" подтвердил, что функции Шипова частично могут перейти другому замминистра - Алексею Херсонцеву.

Живулин курирует в министерстве тему инвестиционной политики и предпринимательства. Его место может занять замруководителя экспертного управления администрации президента Татьяна Илюшникова, пишут "Ведомости".

Полина Бадасен Полина Крючкова Минэкономразвития Москва

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