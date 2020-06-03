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Российский суд впервые рассмотрит дело об отказе жертвы свидетельствовать против преступников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы рассмотрит уголовное дело против жителя Балашихи, который отказался дать показания в качестве потерпевшего по делу об ограблении, сообщили в Московской городской прокуратуре. Информированный источник "Интерфакса" назвал это дело прецедентным.

55-летний подсудимый обвиняется по статье 308 УК РФ (отказ потерпевшего от дачи показаний). По словам источника агентства, до сих пор в судах не рассматривались уголовные дела потерпевших от преступлений, которым вменяли бы отказ от показаний, рассматривались только подобные дела свидетелей.

Обвиняемый был признан потерпевшим по делу о совершении разбоя организованной группой. На том процессе в Таганском суде он был письменно предупрежден судьей об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, напомнили в прокуратуре. Тем не менее, он, "препятствуя правосудию, отказался давать показания в качестве потерпевшего и самовольно покинул зал судебного заседания, указав, что разрешение судьи ему не требуется".

Фигурантов дела затем приговорили к длительным срокам в колонии строгого режима.

Таганский суд Москва Балашиха

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