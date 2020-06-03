В Казани бывшего начальника отдела полиции обвинили в выбивании показаний

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экс-начальнику отдела полиции "Восход" в столице Татарстана предъявлено обвинение в избиении задержанного с целью получить признание. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права" в среду.

Следственный комитет предъявил бывшему начальнику отдела №11 ("Восход") Ильдару Вафину обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ), говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на наличие доказательств, в том числе подтверждающей аудиозаписи, бывший полицейский продолжает отрицать свою вину.

По данным правозащитников, инцидент произошел 18 марта 2020 года в туалете отдела полиции "Восход" в Казани.

"Подполковник полиции Ильдар Вафин, выражаясь нецензурными словами, нанес задержанному множественные удары по лицу, голове и в паховую область. Тем самым полицейский заставлял мужчину, который не оказывал никакого сопротивления, дать признательные показания", - сообщает "Зона права".

На размещенной в соцсетях аудиозаписи инцидента слышно, как Вафин избивает задержанного, унижает и оскорбляет его.

По итогам служебной проверки полицейского, проработавшего в системе МВД 21 год, уволили по отрицательным мотивам.

Член правозащитной организации "Зона права", представляющей интересы потерпевшего, уточнил "Интерфаксу", что 23 апреля суд вынес решение о домашнем аресте Вафина на срок до 15 июня.