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Парашютист пострадал при падении в ущелье в Кабардино-Балкарии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии в Эльбрусском районе республики проводят операцию по эвакуации парашютиста, повредившего при падении ноги. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня в 19:30 от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Эльбрусского района поступило сообщение о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым упал парашютист и повредил ноги.

На место выехали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Кабардино-Балкария МЧС

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