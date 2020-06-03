Парашютист пострадал при падении в ущелье в Кабардино-Балкарии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии в Эльбрусском районе республики проводят операцию по эвакуации парашютиста, повредившего при падении ноги. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня в 19:30 от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Эльбрусского района поступило сообщение о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым упал парашютист и повредил ноги.

На место выехали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.