Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:52Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Эвакуация парашютистки, зависшей на 60-метровой высоте в Кабардино-Балкарии, заняла сутки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туристка - бейсджампер из Москвы во время прыжка с парашютом зацепилась за выступ скалы на 60-метровой высоте в одном из ущелий Кабардино-Балкарии, на ее спасение потребовалось около суток.

"Почти сутки длились спасательные работы в горах КБР. Спасатели спустили со скалы женщину, 1991 года рождения, уроженку города Москвы. От медицинской помощи она отказалась", - сообщили агентству "Интерфакс" в ГУ МЧС России по КБР.

Ранее спасатели сняли с полки на скале коллегу туристки, который завис на высоте около 40 метров с переломами обеих ног. Пострадавшего мужчину, 1974 года рождения, уроженца Московской области доставили в ЦРБ города Тырныауза.

Как сообщалось, 3 июня около 19:30 от диспетчера ЕДДС Эльбрусского района поступила информация о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым, во время прыжка бейсджамперы совершили аварийную посадку на скальный рельеф. К спасению парашютистов привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Бейсджампинг - экстремальный вид спорта, бейсджамперы совершают прыжки со специальным парашютом с неподвижных объектов - зданий, мостов, гор.

Кабардино-Балкария МЧС

Новости по теме

Новости

На убитого СОБРом екатеринбуржца завели дело о насилии к представителям власти

На убитого СОБРом екатеринбуржца завели дело о насилии к представителям власти

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Политолога Платошкина отправили под домашний арест по делу о распространении фейков

Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей

Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей

Над бежавшей к ИГ Варварой Карауловой установлен административный надзор на девять лет

Изменение Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию будет электронным в Москве и Нижегородской области

Голосование по поправкам в Конституцию будет электронным в Москве и Нижегородской области
Изменение Конституции

Прием заявлений для электронного голосовании по поправкам в Конституцию начнется 5 июня

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Трудовые договоры можно будет заключать по электронной почте

Трудовые договоры можно будет заключать по электронной почте
Изменение Конституции

Около 70% россиян заявили о планах участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Около 70% россиян заявили о планах участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');