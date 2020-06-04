Эвакуация парашютистки, зависшей на 60-метровой высоте в Кабардино-Балкарии, заняла сутки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туристка - бейсджампер из Москвы во время прыжка с парашютом зацепилась за выступ скалы на 60-метровой высоте в одном из ущелий Кабардино-Балкарии, на ее спасение потребовалось около суток.

"Почти сутки длились спасательные работы в горах КБР. Спасатели спустили со скалы женщину, 1991 года рождения, уроженку города Москвы. От медицинской помощи она отказалась", - сообщили агентству "Интерфакс" в ГУ МЧС России по КБР.

Ранее спасатели сняли с полки на скале коллегу туристки, который завис на высоте около 40 метров с переломами обеих ног. Пострадавшего мужчину, 1974 года рождения, уроженца Московской области доставили в ЦРБ города Тырныауза.

Как сообщалось, 3 июня около 19:30 от диспетчера ЕДДС Эльбрусского района поступила информация о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым, во время прыжка бейсджамперы совершили аварийную посадку на скальный рельеф. К спасению парашютистов привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Бейсджампинг - экстремальный вид спорта, бейсджамперы совершают прыжки со специальным парашютом с неподвижных объектов - зданий, мостов, гор.