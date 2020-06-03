Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

УГМК выставила завод "Электроцинк" на "Авито" за 1,2 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) выставило на продажу имущественный комплекс завода "Электроцинк" (Владикавказ, Северная Осетия") за 1,2 млрд рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте "Авито".

В состав имущественного комплекса входят три здания заводоуправления, 216 зданий общей площадью 432,5 кв. метров, из них производственных 169,3 кв. метров, 141 транспортное средство, более 4,5 тыс. единиц оборудования, железная дорога, системы электро-, водо-, газо- и технического снабжения.

Завод находится на консервации с 2019 года.

Основными преимуществами завода указаны низкая стоимость электроэнергии - менее 2 рублей за 1 кВт, большой запас мощностей по всем видам коммуникаций, особенно в электроснабжении, наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии.

ОАО "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" принадлежит 77,56% уставного капитала.

После пожара в октябре 2018 года завод приостановил производство, а в декабре того же года стало известно, что деятельность его будет полностью прекращена.

УГМК Электроцинк Владикавказ Северная Осетия Авито

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

ВС РФ проверит законность отказа мэрии Москвы от льготной аренды для малого бизнеса

Что произошло за день: среда, 3 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');