УГМК выставила завод "Электроцинк" на "Авито" за 1,2 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) выставило на продажу имущественный комплекс завода "Электроцинк" (Владикавказ, Северная Осетия") за 1,2 млрд рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте "Авито".

В состав имущественного комплекса входят три здания заводоуправления, 216 зданий общей площадью 432,5 кв. метров, из них производственных 169,3 кв. метров, 141 транспортное средство, более 4,5 тыс. единиц оборудования, железная дорога, системы электро-, водо-, газо- и технического снабжения.

Завод находится на консервации с 2019 года.

Основными преимуществами завода указаны низкая стоимость электроэнергии - менее 2 рублей за 1 кВт, большой запас мощностей по всем видам коммуникаций, особенно в электроснабжении, наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии.

ОАО "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" принадлежит 77,56% уставного капитала.

После пожара в октябре 2018 года завод приостановил производство, а в декабре того же года стало известно, что деятельность его будет полностью прекращена.