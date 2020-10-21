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Машзавод в Курганской области выставили на "Авито" за 100 млн руб.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Шадринский машиностроительный завод" (Курганская область) выставлен на продажу за 100 млн рублей, говорится в объявлении, опубликованном на "Авито".

Производственная площадь завода - 21,9 тыс. кв. м. На территории предприятия расположены сборочно-механический цех, литейный цех, административное здание и газовая котельная. Ж/д тупик находится в 500 метрах от завода.

Согласно объявлению, оборудование предприятия может быть использовано для производства спецтехники, нестандартного оборудования для предприятий металлургии, нефтяной, газовой и других отраслей, механической обработки металлов, металлоконструкций.

ООО ПКП "ШМЗ" специализируется на литейном производстве и механической обработке.

Курганская область

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