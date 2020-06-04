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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук самоизолировался из-за коронавируса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил в своем инстаграме, что уходит на самоизоляцию из-за контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно", - написал Кравчук.

Он также проинформировал, что в его отсутствие "временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро".

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Хабаровска, тестирование на коронавирус Сергей Кравчук еще не прошел.

"Мэр принял решение о самоизоляции с сегодняшнего дня. В ближайшее время он сдаст все необходимые тесты и сделает все, как предписывает Роспотребнадзор", - сказал представитель пресс-службы.

Он также подтвердил, что в числе контактов, из-за которых мэр принял решение о самоизоляции, были члены его семьи, но не сотрудники администрации.

Хабаровск Сергей Кравчук Коронавирус

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