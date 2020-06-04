Гендиректором "Туполева" стал выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компанию "Туполев", разработчика и производителя стратегических бомбардировщиков, возглавил выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В соответствии с решениями Совета директоров ПАО "ОАК" и Совета директоров ПАО "Туполев" генеральным директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации Ростех) с 5 июняназначен Ронис Шарипов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что прежний глава "Туполева" Александр Конюхов покидает компанию.

Шарипов с 2013 года возглавлял казанское Научно-производственного объединения (НПО) "Радиоэлектроника" им. Шимко" (входит в КРЭТ госкорпорации "Ростех").