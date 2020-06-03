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"Туполев" сменит гендиректора

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Туполева" (входит в ОАК) 4 июны выберет нового гендиректора компании, сообщили в Центре раскрытия корпоративной информации.

Вопрос о досрочной смене гендиректора включен в повестку заседания.

ПАО "Туполев" объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова.

С 2016 года компанию возглавляет Александр Конюхов - 30 июня его назначили гендиректором компании и по совместительству вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации.

Под его руководством к концу 2017 года чистый убыток компании сократился в 15 раз (с 1,6 млрд до 103 млн рублей). А 2018 год "Туполев" завершил с чистой прибылью 851 млн рублей.

За это время в "Туполеве" обновили всю линейку самолётов стратегической и дальней авиации - созданы глубоко модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М.

На Казанском авиазаводе после почти десятилетнего перерыва восстановили производство "стратегов" Ту-160 "Белый лебедь" и подписали крупнейший авиационный контракт в современной истории - на строительство 10 самолетов Ту-160М стоимостью 15 млрд рублей каждый.

В феврале 2020 года впервые взлетел прошедший глубокую модернизацию строевой Ту-160М. На данный момент проходят летные испытания уже два опытных образца Ту-22М3М и готовится подняться в небо первый Ту-95МСМ.

В 2019 году в "Туполеве" и на предприятиях его кооперации были развёрнуты работы по созданию нового стратегического бомбардировщика - ПАК ДА.

Туполев Алекснадр Конюхов ОАК

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