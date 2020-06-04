КПРФ не будет поддерживать поправки в Конституцию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В четверг президиум ЦК КПРФ определился с позицией партии по участию в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков.

"Сегодня на заседании президиума ЦК принято решение поправки в Конституцию в нынешнем виде не поддерживать", - сказал в четверг Новиков.

Президиум отметил, что поправки - "это лишь новое издание "ельцинской" Конституции, надежду общества на более серьезные изменения они не оправдали", сказал зампред ЦК.

"Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против", - сказал Новиков. По его словам, "решение принято единодушно, вопрос по продвижению этого решения будет рассмотрен в понедельник на общероссийской интернет-конференции КПРФ".

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако проходить оно будет также в течение шести дней до этой даты. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия выберет три региона, в которых голосование будет проходить в электронной форме.