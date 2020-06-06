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Свыше 65 тыс. москвичей подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время уже более 65 тыс. человек подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по изменениям в Конституцию России, сообщает сайт столичной мэрии в субботу.

Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Как рассказали в мэрии, проголосовать онлайн могут граждане РФ, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале столичной мэрии или госуслуг. Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, необходимо авторизоваться и перейти на страницу регистрации.

Изменение Конституции

Отмечается, что система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета, нужно будет только вписать недостающую информацию. Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Затем эту информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Данные о результатах проверки заявки появятся в личном кабинете и будут отправлены на электронную почту. Также придет СМС-сообщение за день до начала голосования.

Основной день голосования по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

Конституция Москва

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