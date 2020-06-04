В Петербурге задержали пластического хирурга после смерти пациентки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело из-за смерти пациентки после незаконной пластической операции в частной клинике, задержан хирург. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, подозреваемый является учредителем и хирургом одной из частных клиник в Василеостровском районе. Клиника не имеет лицензии на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия". 29 мая незаконно и при отсутствии необходимого и обязательного оснащения и условий врач провел женщине 1958 года рождения пластическую операцию.

Через два дня после операции, 31 мая, состояние женщины ухудшилось. Ее поместили в больницу, там она скончалась. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

Дело расследуется по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека" (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.