В Петербурге арестовали хирурга за смерть пациентки после нелегальной "пластики"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест хирурга частной клиники Гурама Папиашвили, пациентка которого умерла после операции.

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения ему избрана по 3 августа. Обвиняемый против домашнего ареста не возражал.

По данным следствия, Папиашвили, являясь учредителем и хирургом одной из частных клиник в Василеостровском районе, не имея медицинской лицензии на проведение "пластики", 29 мая незаконно и при отсутствии необходимого оснащения провел женщине 1958 года рождения пластическую операцию.

Через два дня после хирургического вмешательства у женщины ухудшилось самочувствие, ее поместили в больницу, где она скончалась. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома (нарушения в системе свертываемости крови) на фоне кровопотери, добавили в ведомстве.

Дело расследуется по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека" ( п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).