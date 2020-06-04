В РФ не установили квоту на добычу китов в просветительских целях на 2020 и 2021 годы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) в 2020 и 2021 годах не устанавливало квоту на вылов морских млекопитающих "в культурно-просветительских целях". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Росрыболовстве, инициатива общественников по вопросу запрета добычи животных, направленная в адрес профильных ведомств, была рассмотрена, идет согласование новой законодательной базы.

Ранее коалиция "Свободу косаткам и белухам" сообщила, что экспертная рабочая группа федерального уровня, рассмотрев петицию экологов на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях, рекомендовала им отказать. В поддержку инициативы коалиция смогла собрать необходимые 100 тысяч голосов в установленный срок, после чего она была передана на рассмотрение в экспертную группу.

По словам экологов, которые ссылаются на копию проекта экспертного заключения, члены рабочей группы "полагают нецелесообразной разработку проекта нормативного правого акта, направленного на реализацию общественной инициативы". Материалы общественной инициативы приложено направить в Минсельхоз РФ, который должен проработать усиление контроля использования морских млекопитающих, а также создать системы обмена морских млекопитающих, рожденных в условиях закрытого содержания, установления запрета на продажу добытых морских млекопитающих в зарубежные страны.

20 июня 2019 года, как напомнили в коалиции, бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев на "Прямой линии с Владимиром Путиным" доложил президенту России о том, что правительство приняло решение запретить вылов китообразных в культурно-просветительских целях, однако до сих пор решение по данному вопросу не принято.

"Общественная инициатива по вопросу запрета добычи (вылова) морских млекопитающих была рассмотрена. На 2020 и 2021 годы квота на вылов китообразных в культурно-просветительских целях не установлена. Идут межведомственные согласования новой законодательной базы по данному вопросу", - сообщили в Росрыболовстве, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве также сообщили, что "анализ данных учетов косаток в ходе российско-японских судовых учетов морских млекопитающих в открытых водах Охотского моря показывает стабильность численности данного вида. Средняя оценка численности косаток в Охотском море составляет более 3 тысяч голов".

"Китовая тюрьма"

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды.

10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".