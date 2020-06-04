Адепту "Свидетелей Иеговы" в Крыму заменили штраф на шесть лет колонии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Крыма в четверг ужесточил приговор жителю Ялты, фигуранту дела "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация) Артему Герасимову с 400 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Ялтинца взяли под стражу в зале суда. Защита намерена подать кассационную жалобу", - сказал собеседник агентства.

В картотеке ВС Крыма содержится информация о назначенном на четверг заседании по делу иеговиста, но его результаты не опубликованы.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Герасимова возбудили в марте 2019 года.

Крымчанину вменяли часть 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) - создание ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", сторона обвинения в ходе состоявшихся еще зимой прений потребовала для Герасимова 6,5 лет колонии.

Фигурант дела считает, что его преследуют за веру. "Я считаю, что вера для человека вполне естественна. Я не намерен предавать свою веру, отходить от веры. Я буду дальше жить в соответствии с верой", - говорил Герасимов журналистам после "последнего слова" в ялтинском суде.

Ялтинский городской суд Крыма в марте 2020 года назначил мужчине штраф в 400 тысяч рублей. Приговор был обжалован.

Джанкойский районный суд Крыма в тот же день марта приговорил жителя Джанкоя Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима, признав виновным в создании ячейки иеговистов под названием "Сиваш" на севере полуострова. Крымчанин и его защита подали апелляцию. Верховный суд Крыма в мае оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Приговоры Филатову и Герасимову - одни из первых в Крыму приговоров адептам "Свидетелей Иеговы".

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории государства.