В Астрахани задержаны "старейшины" "Свидетелей Иеговы"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация). В областном СК их назвали "старейшинами" и фактическими руководителями местной религиозной организации.

Это местные жители в возрасте от 38 до 47 лет. Им вменяют ч. 1 ст. 282.2 ч. 2 ст. 282 УК (организация деятельности экстремистской организации). Материалы на них собрали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время подозреваемые, продолжили организовывать собрания членов общины, заведомо зная о запрете деятельности организации в России. Также они пропагандировали преимущества религиозного учения перед иными лицами и распространяли экстремистскую литературу, считают в СК. При этом они применяли "меры конспирации, в том числе с использованием видео-конференц-связи".

Сотрудники СКР, МВД и ФСБ провели по этому делу 27 обысков. Дома у подозреваемых изъяли средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности.

Трое задержанных арестованы, четвертая отправлена под домашний арест.