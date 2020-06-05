Главы крупнейших городов Сибири и Дальнего Востока попросят помощи правительства РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Главы крупнейших городов Сибири и Дальнего Востока на прошедшем в четверг, 4 июня, заседании совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) приняли решение обратиться к правительству РФ за поддержкой в виде компенсации части выпадающих доходов муниципальных бюджетов, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска в пятницу.

"По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его коллег, самостоятельно муниципалитетам не справиться со сложившейся ситуацией, собственных ресурсов для восполнения дефицита бюджетов им не хватит. Было принято решение подготовить обращение, адресованное правительству РФ и губернаторам, по поддержке местных бюджетов и оказанию им своевременной помощи в условиях складывающейся социально-экономической ситуации", - говорится в сообщении.

На прошедшем в режиме видеоконференции заседании совета АСДГ обсуждалась социально-экономическая ситуация в городах в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Мэр Новосибирска в своем выступлении сообщил, что больше всего в городе пострадали транспортная отрасль, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ритейл, спорт и культура.

Серьезнее всего пандемия затронула малое и среднее предпринимательство, поэтому на муниципальном уровне утверждены меры его поддержки, которые будут стоить бюджету города около 860 млн рублей выпадающих доходов. Всего же, по предварительным прогнозам, в 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд рублей, сказал Локоть.

По словам мэра Красноярска Сергея Еремина, бюджет краевой столицы недосчитается 600 млн рублей выпадающих доходов. По прогнозам, на конец года ущерб составит, как и в Новосибирске, около 2,5 млрд рублей.

В Благовещенске, как сообщила мэр города Валентина Калита, бюджет недосчитается 380 млн рублей. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил объем выпадающих доходов муниципалитета в 900 млн рублей. Уровень безработицы, по его словам, вырос в 2,5 раза.

Все участники заседания заявили, что бюджеты их городов недополучают большую часть доходов из-за введенных ограничений. Кроме того, практически все муниципалитеты организовали поддержку малого и среднего бизнеса, который испытывает наибольшие сложности.